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Antalya'da sokakta yürüyüş yaparken kanlar içinde kaldı

Antalya'da sokakta yürüyüş yaparken kanlar içinde kaldı

ANTALYA’da yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi, ayak ve kolundan yaralandı. Bölge halkı, sokak köpeklerinin başka bir saldırı yapmaması için yetkililerden yardım istedi.

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Edinilen bilgiye göre, olay, iki gün önce öğleden sonra Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesinde meydana geldi. Bölgedeki bir sitede yaşayan İsmail Ş. (60), yürüyüş yaptığı esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. İsmail Ş., tüm çabasına rağmen köpeklerin saldırısını engelleyemedi. Yere düşen ve köpeklerin ısırıklarına maruz kalan İsmail Ş.’yi çevre esnafı kurtardı. Kolundan ve ayağından yaralanan İ.Ş., hastanede tedavi oldu.

Mahalle sakinleri ise çok sayıda sokak köpeğinin bölgede yaşadığını ve hayvanseverler tarafından çiğ etle besleme yapıldığını belirterek, yaşanan olay karşısında üzgün olduklarını dile getirdi. Vatandaşlar, köpeklerin başka bir kişiye ya da okula giden çocuklara saldırmadan önce yetkililerin yardımcı olmasını istedi.

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