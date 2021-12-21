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İstanbul’da tramvay arıza yaptı! İstasyonda yoğunluk yaşanıyor

İstanbul’da tramvay arıza yaptı! İstasyonda yoğunluk yaşanıyor

T4 Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle seferler Karadeniz istasyonundan aktarmalı yapılıyor. Arıza nedeniyle Mescid-i Selam Tramvay durağında ara ara yoğunluk yaşanıyor.

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T4 Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle tramvay seferleri geçici olarak Karadeniz İstasyonundan aktarmalı olarak yapılıyor. Teknik arıza sonrası ekiplerin güzergahta onarım çalışmaları devam ederken, arızanın ne zaman giderileceği ve seferlerin normale döneceği saatle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Aktarmalı gerçekleşen seferler nedeniyle Mescid-i Selam Tramvay durağında ara ara yoğunluk yaşandığı görüldü. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle geçici bir süre için seferlerimiz Karadeniz istasyonundan aktarmalı olarak yapılacaktır” denildi.

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