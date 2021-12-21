BIST 1.940
DOLAR 12,73
EURO 14,48
ALTIN 744,03
HABER /  POLİTİKA

AK Parti yarın kampa giriyor Cumhurbakanı Erdoğan da katılacak

AK Parti yarın kampa giriyor Cumhurbakanı Erdoğan da katılacak

AK Parti'nin Belediye Başkanları Kampı, yarın Kızılcahamam'da başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, il ve ilçe belediye başkanları ile bir araya gelecek. 2023 seçimleri öncesinde izlenecek yol haritası değerlendirilecek.

Abone ol

AK Parti yarın Kızılcahamam'da kampa giriyor. Üç gün sürecek kampa 804 belediye başkanı katılacak. AK Partili belediyelerin çalışmaları ve belediyecilik vizyonu ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanları ile görüşecek, taleplerini dinleyecek. Erdoğan belediye başkanlarına "Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun" mesajı verecek.

Belediyelerin çalışmaları ele alınacak

AK Parti Genel Başkan vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş da belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu kamp süresince belediye başkanlarına yönelik sunumlar yapacak.

Terörle mücadeleden, yeni ekonomi planına kadar birçok önemli başlık ele alınacak. Ankara'daki kamp programı kapsamında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ'ın katılımıyla panel de düzenlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Metin Külünk: Hesap sorulsun, doların indiği saatlerde oluşan trafiğe bakılmalı
AK Partili Metin Külünk: Hesap sorulsun, doların indiği saatlerde oluşan trafiğe bakılmalı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
2022 lisans burs ödemeleri kaç para oldu ödemeler ne zaman?
2022 lisans burs ödemeleri kaç para oldu ödemeler ne zaman?
France 24: Erdoğan ne pahasına olursa olsun 'ekonomik bağımsızlık savaşı' başlattı
France 24: Erdoğan ne pahasına olursa olsun 'ekonomik bağımsızlık savaşı' başlattı
Kocaeli'de öğrencisini taciz edip kabusu yaşattı! 'Kaçması lazımdı' deyip savundu: Bakın ne ceza aldı
Kocaeli'de öğrencisini taciz edip kabusu yaşattı! 'Kaçması lazımdı' deyip savundu: Bakın ne ceza aldı
İran'ın Yemen büyükelçisi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İran'ın Yemen büyükelçisi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Avrupa koronavirüs için yeni aşısı Novavax'a onay verdi
Avrupa koronavirüs için yeni aşısı Novavax'a onay verdi
FETÖ'nün firari sözde 'Konya büyük bölge imamı' Afyonkarahisar'da yakalandı
FETÖ'nün firari sözde 'Konya büyük bölge imamı' Afyonkarahisar'da yakalandı
BES'te katkı yüzde 30'a çıktı Yeni sistem nasıl olacak?
BES'te katkı yüzde 30'a çıktı Yeni sistem nasıl olacak?
Dolar ve altının çökeceğini saatler önce bilen İslam Memiş'ten yeni uyarı! 'Alacaksanız Sterlin alın...'
Dolar ve altının çökeceğini saatler önce bilen İslam Memiş'ten yeni uyarı! 'Alacaksanız Sterlin alın...'