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Hatay'da sel suları sahile getirdi! Vatandaşlar toplamak için akın etti

Hatay'da sel suları sahile getirdi! Vatandaşlar toplamak için akın etti

HATAY’ın Samandağ ilçesinde yağışlar sonrası sel sularının getirdiği odunları toplamak isteyen vatandaşlar sahile akın etti.

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Üç gündür etkili olan yağışlar, Asi Nehri’nin taşmasına neden oldu. Taşkınla birlikte sel suları, odunları Samandağ sahiline taşıdı. Odunları toplamak için vatandaşlar sahile akın ederek kışlık yakacak ihtiyaçlarını topladı. Bazıları ise sahilde bulunan plastik atıkları topladı.
Vatandaşlardan Hidayet Temizkan, "Burada hem temizlik hem de kışlık odunlarını çıkarıyorlar. Odunları topladıktan sonra kurutuyorlar sonra kesip soba odunu olarak kullanıyorlar" dedi. Adnan Suadiye ise aşırı yağışlardan dolayı Asi Nehri'nin getirdiği odunları halkın yakacak olarak kullandığını söyledi.

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