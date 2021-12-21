France 24: Erdoğan ne pahasına olursa olsun 'ekonomik bağımsızlık savaşı' başlattı

Fransız yayın kuruluşu France 24, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ne pahasına olursa olsun büyümeye odaklanan bir 'ekonomik bağımsızlık savaşı' başlattı" yorumunda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL'yi güçlendirecek yeni kararları açıklamasının ardından dolar, 18 TL'den 12 liranın altına kadar düştü. Yaşanan bu gelişmeler ve Erdoğan'ın 'düşük faiz' mesajları dünya medyasında da geniş yer buluyor. Fransız yayın kuruluşu France 24, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ne pahasına olursa olsun büyümeye odaklanan bir 'ekonomik bağımsızlık savaşı' başlattı" yorumunda bulundu.

Dolar kurunun rekor seviyelere ulaşarak 18 TL'yi gördüğü sıralarda, Kabine Toplantısı'nın bitmesiyle kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomik tedbirleri açıkladı.

TL'yi güçlendirecek kararlar sonrası doların 12 liraya kadar gerilemesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizin düşürülmesine yönelik açıklamaları dünya medyasında da geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Fransız medya kuruluşu France 24, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ekonomik bağımsızlık savaşı" başlattığını yazdı. France 24 şu ifadeleri kullandı:

Türk lider Recep Tayyip Erdoğan, ne pahasına olursa olsun büyümeye odaklanan bir 'ekonomik bağımsızlık savaşı' başlattı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'dan yüzde 14'e düşürmek için art arda dört faiz indirimi kullandı.