2022 KYK kredi ve burs ücretleri kaç para oldu zamlı ödeme ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 KYK, kredi ve burs ücretlerini açıkladı. Binlerce öğrencinin beklediği güzel haberi duyurdu. 2022 yılında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenen burs ödemeleri zamlandı. 2022 yılında lisans öğrencilerine 850, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira doktora öğrencilerine de 2550 lira ödenecek.

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Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde de öğrencilere geldi. devlet tarafından burs alan binlerce öğrenciyi mutlu edecek haberi Erdoğan duyurdu ve KYK, burs, kredi ücretlerine 2022 yılında zam yapılacağını duyurdu. Buna göre 2022 yılında lisans öğrencilerine 850, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira doktora öğrencilerine de 2550 lira ödenecek.

Erdoğan müjdeyi duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Her yıl ortalama 150 bin yeni öğrenci burs almaya hak kazanıyordu. Bu yıl yüzde 20 artışla 180 bin evladımız ilk defa burs imkanından faydalanacaktır. Ben buradan tüm gençliğe sesleniyorum. Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Hatırlayın o günleri, harçlardan dolayı yapılan eylemleri hatırlayın. Biz harçları kaldırdık. Kredi alan tüm öğrencilerimizin bunun geri ödemesini mezuniyet sonrası 2 yıl erteleme hakkı vardır. Bu süre gençlerimizin sigortalı işe girdiği tarihe kadar uzatılabiliyor. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerimize 650 lira verdik, yüksek lisans öğrencilerine 1300 lira verdik. Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerine de 2550 liraya çıkartıyoruz.'' dedi.

2021 yılında nasıldı: KYK burs ve kredileri 2021 yılı için yükseköğretim öğrencilerine 650 lira yüksek lisans öğrencilerine 1300 lira doktora öğrencilerine ise 1950 lira olarak ödeniyordu.

Kimler KYK, burs başvurusu yapabilir: Ön lisans, lisans, 2 yıllık okullardan mezun olup, 3 yıllık okulların 3’üncü sınıfına dikey geçiş sınavıyla ara vermeden kayıt yapan öğrenciler kredi ya da burs başvurusuna bulunabilir.

Ayrıca ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilir.

Daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan, öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan, yabancı uyruklu, polis akademisi ile askeri okul, normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören, yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören, açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrenciler ise burs yada öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

KYK kredisi çıkarsa almak zorunlu mu:

KYK kredisi almak istemeyen öğrenciler, dilerlerse imza sürecini tamamlamayarak bu haklarından feragat edebiliyor. Kredi alan ve kredi almaktan vazgeçen öğrenciler ise kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödemektedir.







