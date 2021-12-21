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İran'ın Yemen büyükelçisi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İran'ın Yemen büyükelçisi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İran'ın Yemen'deki büyükelçisinin koronavirüse yakalandığı bildirildikten sonra salı günü hayatını kaybettiği açıklandı.

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Büyükelçi Hassan Irloo'nun ölümü, İran'ın tıbbi tedavi için kendisini geri çağırmasının ardından geldi.

İran devlet medyası, büyükelçinin, İran destekli Husi isyancılar ile Suudi liderliğindeki bir askeri koalisyon arasındaki savaşın altı yıldır sürdüğü Yemen'de virüse yakalandığını duyurmuştu.

Daha önce görevden alındığı yazılmıştı

Wall Street Journal daha önce, Irloo'nun İran ile Yemen'in başkenti Sanaa'yı elinde tutan Husiler arasında artan gerginlikler nedeniyle görevinden alındığını yazmıştı.

Dönemin Başkanı Donald Trump yönetimindeki ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Irloo'yu İran'ın güçlü paramiliter Devrim Muhafızları'nın bir üyesi olarak tanımlamıştı.

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