AK Partili Metin Külünk: Hesap sorulsun, doların indiği saatlerde oluşan trafiğe bakılmalı

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, ekonomiye operasyon yapanlardan hesap sorulması gerektiğini belirterek, "Doların indiği saatlerde oluşan trafiğe bir bakılmalı; kriz yönetmede en önemli tedbirlerden biri dolar manipülasyonu yapanların nasıl örgütlendiğini yakalamak ve gereğini yapmaktır" dedi.

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AK Partili Külünk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hesap Sorulsun. Ekonomiye operasyon var diyorsak; o zaman operasyon yapanlar buna karşı tedbir alacak Liderin ve kurumların planını da bilmek isterler" ifadelerini kullandı.

'Kriz yönetmede en önemli tedbirlerden birinin dolar manipülasyonu yapanların nasıl örgütlendiğini yakalamak ve gereğini yapmak' olduğunu belirten Külünk, "Ve özellikle tedbir hazırlık sürecinde bilgi veya eylem zafiyeti oluşmasın diye gerekli tedbirler alınmalı; suistimal eden varsa gereği yapılmalıdır" dedi.

Külünk, 'Bunu yakalamanın en pratik yöntemi'ni ise şöyle açıkladı: "Doların düştüğü süreçte liderin açıklama ve adımlarından önceki trafiği deşifre etmek lazım"