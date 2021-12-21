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İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı, ayçiçek yağı yüklü bir gemideki arıza nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Anadolu Kavağı önlerinde ayçiçeği yağı yüklü USICHEM isimli tankerin iskele demiri düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alındığını bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Anadolu Kavağı önlerinde iskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü tankere, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptan,KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz yönlendirilerek boğaz trafiği askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

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