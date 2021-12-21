BIST 1.928
DOLAR 12,76
EURO 14,49
ALTIN 739,28
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da sabah 5'te çay içerken hayatının şokunu yaşadı: Kendimi yere attım bekledim

İstanbul'da sabah 5'te çay içerken hayatının şokunu yaşadı: Kendimi yere attım bekledim

İSTANBUL Beylikdüzü’nde dün sabaha karşı 6’ncı kattaki evinin salonunda oturan 43 yaşındaki adam maganda kurşunu şoku yaşadı.

Abone ol

Olay, Pazartesi sabah saat 05.00 sıralarında Gürpınar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evinin salonunda oturan Yusuf Sarak (43) bir anda silah sesi ve cam kırılma sesi duydu. Sesler kesildikten sonra cama yönelen Sarak camda mermi izi fark etti. Sarak, yaşananları anlatarak, "Dün sabah 5 sıralarında karşı taraftan bir yerden maganda ateşi açıldı. 7-8 el ateş açıldı ilk 2 mermisi evimize isabet etti. Ben de erken kalkmıştım çay içiyordum. Silah seslerini duyar duymaz ben de kendimi yere attım bekledim. Cam sesi duydum, korktum Teksas'ta mıyız? İster istemez korktuk'' dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kafasını kesip 'İşte namusumla oynayanın kellesi' deyip köy meydanına attı! Tecavüz değil yasak aşk
Foto Galeri Kafasını kesip 'İşte namusumla oynayanın kellesi' deyip köy meydanına attı! Tecavüz değil yasak aşk Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
2022 doktora burs ücreti arttı kaç para oldu zamlı ödeme ne zaman?
2022 doktora burs ücreti arttı kaç para oldu zamlı ödeme ne zaman?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor
Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor
İstanbul'da ünlü restoranda çatışma çıktı! Susurluk sanığı Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldü
İstanbul'da ünlü restoranda çatışma çıktı! Susurluk sanığı Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldü
2022 yüksek lisans burs ödemeleri kaç para oldu ocak 2022'de başlıyor
2022 yüksek lisans burs ödemeleri kaç para oldu ocak 2022'de başlıyor
Yeni TL sisteminde vadeler 3, 6 ve 12 aylık olacak! Faizin üzerinde kur artarsa Hazine karşılayacak
Yeni TL sisteminde vadeler 3, 6 ve 12 aylık olacak! Faizin üzerinde kur artarsa Hazine karşılayacak
AK Parti yarın kampa giriyor Cumhurbakanı Erdoğan da katılacak
AK Parti yarın kampa giriyor Cumhurbakanı Erdoğan da katılacak
AK Partili Metin Külünk: Hesap sorulsun, doların indiği saatlerde oluşan trafiğe bakılmalı
AK Partili Metin Külünk: Hesap sorulsun, doların indiği saatlerde oluşan trafiğe bakılmalı
2022 lisans burs ödemeleri kaç para oldu ödemeler ne zaman?
2022 lisans burs ödemeleri kaç para oldu ödemeler ne zaman?
Hatay'da sel suları sahile getirdi! Vatandaşlar toplamak için akın etti
Hatay'da sel suları sahile getirdi! Vatandaşlar toplamak için akın etti