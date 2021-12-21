Isparta'da kafasını kesip kellesini köy meydanına atmıştı! Tecavüz değil yasak aşk çıktı
Nevin Yıldırım, kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği Nurettin Gider'i öldürüp başını kesmişti. Yıllarca tecavüz mağduru diye destek çıkalan Nevin Yıldırım'ın tecavüze uğramadığı, yasak aşkını öldürdüğü kesinleşti.
Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Korukaya köyünde yaşayan Nevin Yıldırım, 28 Ağustos 2012'de kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra Gider'in başını keserek köy meydanına attı. Olayın yaşandığı gün gözaltına alınan Nevin Yıldırım, tutuklanarak cezaevine konuldu. Olay günü, Gider'den 6 aylık hamile olan sanık Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Yıldırım, 2015'te yargılandığı mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Yargıtay Başsavcılığı karara itiraz etti
Yıldırım hakkında verilen kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Temyiz incelemesini tamamlayan daire heyeti, suçun işleniş şekli ile tanık beyanları dikkate alındığında eylemin tek kişi tarafından işlenmediği düşünüldüğünden sanığın suç ortaklarının tespiti için suç duyurusunda bulundu. Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay kararında belirtilen araştırma yapıldıktan sonra 2018'de sanık Yıldırım'ın "kasten öldürme suçundan" müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sanık lehine asgari oranda tahrik indirimi uygulanması gerektiği görüşüyle karar itiraz etti. Dosyayı değerlendiren Yargıtay Ceza Genel Kurulu müebbet hapis cezasını onadı.
2010 yılında yakınlaşmaya başlamışlar!
Kurulun verdiği kararın gerekçesi ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre, öldürülen Nurettin Gider ile sanık Nevin Yıldırım ile 2010 yılında gittikleri Polatlı'da yakınlaşmaya başladıkları, Yıldırım'ın, öldürdüğü Nurettin Gider'in çayını, yemeğini hazırladığı, elbiselerini yıkadığı, yatağını yaptığı, sık sık gülüşüp şakalaştıkları, Gider'in Yıldırım'a öpücük gönderdiği ve Yıldırım'ın da aynı şekilde karşılık verdiği belirtildi.
Nurettin'in eşi yarıçıplak halde öpüşürlerken görmüş!
Nurettin'in öldürülmeden bir buçuk ay önce bir arkadaşıyla alkol aldığı sırada, Nevin ile pancar tarlasında öpüştüklerini, pancardan geldikten sonra da Yıldırım'ın eşi evde bulunmadığı bir gün kendisini evine çağırdığını ve cinsel ilişkiye girdiklerini anlattığı belirtildi. Öldürülen Gider'in, 2010 yılının yaz sonlarına doğru pamuk toplamada çalıştırılmak üzere bir grup işçiyi Antalya'ya götürdüğü, işçilerin akşamları bir evin alt katında hep beraber kaldıkları anlatılan kararda, bir sabah Nurettin'in eşi Keziban'ın işçilerin banyo yapmak için kullandığı bölüme Nurettin'i çağırmaya gittiğinde, Nurettin'i yarı çıplak bir halde sanık Nevin Yıldırım ile öpüşürken gördüğüne yer verildi. (FOTO: Keziban Yıldırım)