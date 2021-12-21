Hazine ve Maliye Bakanlığı dövize dayalı TL mevduat sistemini açıkladı! İşte yeni sistem

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca dövize endeksli TL mevduat düzenlemesinin ayrıntıları yazılı bir açıklamayla duyuruldu. Sistemin adı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" olarak duyuruldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında duyurduğu dövize endeksli TL mevduat düzenlemesinin ayrıntıları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklandı. Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

- Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" devreye alındı.

Sadece gerçek kişiler faydalanabilecek

- Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

Merkez Bankası her gün saat 11:00'de kur açıklayacak

- Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD Döviz alış kuru yayınlayacaktır.

- Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

Hesaplar 3, 6, 9 ve 1 ay vadeli olacak

- Hesaplar, 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TVMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır.

- Sisteme isteyen her banka katılabilecektir.

Vadeden önce para çekilirse...

- Vadeden önce hesaptan Para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir. Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmaları sürdürülmektedir.