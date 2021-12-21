2022 pasaport ücreti ne kadar oldu 2022 zamlı pasaport ücretleri

2022 yılına girmeye az bir zaman kala pasaport ücretlerine ve pasaport harçlarına da okkalı bir zam geldi. Peki 2022 yılında 1 yıllık, 3 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücretleri ve harçları kaç para oldu? İşte 2022 yılında 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak 2022 pasaport ücretleri..

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Yurtdışına çıkmayı planlayan milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilen pasaport ve pasaport harç ücretlerine 2022 yılından itibaren geçerli olacak yeni zam geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre hem pasaport harç ücreti hem de defter bedeline 2022 yılında zam yapıldı. Peki 1 yıllık, 3 yıllık ve 10 yıllık pasaport harç ücretleri kaç para oldu?

2022 pasaport defter bedeli uygulanan zam ile yeniden belirlendi. Hayata geçirilen yeni fiyatlar, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile kamuoyuna ilan edildi. Peki, 2022 pasaport ücreti ne kadar? İşte, 2022 Pasaport defter bedeli ve harç ücretine ilişkin detaylar…

2022 pasaport defter bedeli ne kadar:

2022 pasaport defter bedeli 225 lira oldu.

2022 pasaport harç ücretleri ne kadar:

Yeni yılda uygulanmaya başlayacak pasaport harç ücretine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

2021 pasaport ücretleri ne kadar:

1 Yıllık Pasaport Harcı: 332,10 TL

2 Yıllık Pasaport Harcı: 542,20 TL

3 Yıllık Pasaport Harcı: 770,20 TL

5+5 Yıllık Pasaport Harcı: 1085,40 TL

Pasaport başvurusu yapmak için hangi şartlar gereklidir:

Pasaport başvurusu yapacakların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

18 yaşından küçükler, kendi adlarına pasaport başvurusu yapamazlar onlar yerine kişilerden sorumlu olan ebeveynleri ya da vasileri, pasaport işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Akli dengesi yerinde olmayan engelliler ve kendilerine vasi atanmış kısıtlılar, kendi adlarına pasaport başvurusu yapamazlar. Kısıtlı ve engellilerin pasaport başvurusu, mahkeme tarafından atanmış vasiler tarafından gerçekleştirilir.

Daha önce alınmış pasaportun süresi dolmadan, yeni pasaport başvurusu yapılmaz. Pasaportların çalınması ya da kaybolması durumunda, kayıp/çalıntı belgesi alınması gerekmektedir.

Pasaport randevusunun alınmasının ardından, belirlenen tarihler içerisinde pasaport harcının yatırılması gerekmektedir. Pasaport harcı için sadece anlaşmalı bankalardan işlem yapılır.

Pasaportta kullanılacak olan fotoğrafların, en fazla 6 aylık olması gerekmektedir.

Pasaport başvurusu yapmak için hangi belgeler gerekir?

Pasaport başvurusu yapmak için;

Eski nüfus cüdanı, kimlik belgesi veya sürücü belgesinin orijinali ve 1 adet fotokopisi

Pasaport için çekilmiş, son 6 aya ait 2 adet biyometrik fotoğraf

Pasaport defter bedeli ve harç bedelinin ödendiğini gösteren makbuzlar

Eski pasaportlar

18 yaşından küçükler, engelliler ve kısıtlılar için alınan muvafakatname belgeleri

Harçsız pasaport alımı için öğrenci belgesi

Kamuda çalışan kişiler, avukatlar ve ihracatçılar için hazırlanmış, damgalı hususi pasaport talep beyannamesi

Emeklilerin kadro görevlerini gösteren ıslak imzalı belge

Kısıtlılar adına pasaport başvurusu yapmak için mahkeme onaylı vasilik belgesi

Ebeveynlerin hakkıyla hususi damgalı pasaport kullanacak engelli çocuklar için alınmış, güncel sağlık kurulu raporu

Engelli bireyler adına talep edilen pasaportlar için sağlık kurulu raporu

Belirtilen bu belgeler hazırlanarak ilçe kaymakamlık binasında bulunan nüfus müdürlüğüne gidilerek evrakların temsil edilmelidir.