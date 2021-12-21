Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni konuşmasında kültür sanatın önemine vurgu yaparak "2023 hedeflerimiz, maddi kalkınma unsurlarımız üzerineydi. 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı ise eğitim ve kültür olacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sonrası ödülleri takdim etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül alanlarla fotoğraf çekildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefa ödülü alanında ödül alan Kemal Tahir'in ödülünü Kemal Tahir Vakfı Başkanı Cengiz Yazoğlu'na takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahaflık alanında ödül alan İbrahim Manav'ın ödülünü Ayşegül Bardakçı'ya takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaligrafi alanında ödül alan Etem Çalışkan'a ödülünü takdim etti.