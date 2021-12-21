Kılıçdaroğlu'ndan ekonomideki yeni kararlara tepki gizli faizin dik âlâsını uyguladılar nas bunun neresinde?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Erdoğan'ın açıkladığı ekonomideki yeni kararları eleştirerek, "Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler. Hem de dolar garantili olarak... Nas bunun neresinde?" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bankada TL mevduatı olarak parası bulunan vatandaşların kur endişesini ortadan kaldıracak yeni araçların devreye alınacağını duyurmuştu.

Bugün de döviz kurunda yaşanan dalgalı seyre karşı hükümet kanadından kur korumalı TL vadeli mevduat paketinin detayları açıklandı. Tüm bu olup bitenler döviz kurundaki sert düşüşü de beraberinde getirdi.

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği muhalefet kanadından bir değerlendirme de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Garibanın parası ile bankada doları olanı finanse ediyorsun"

"Devletin hazinesi ile kumar oynanmaz. O hazine beyt-ül mâldir, 84 milyonun alın teri vardır" diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi:

"Hazine, kumar masasına sürülecek bir para değildir, devletin hazinesi ile kumar oynanmaz. Hazinede olmayan bir para ile garanti verdiler. Dün yaptıkları buydu... 'Nass bunu edin bunu emredin diyor' diye diye, gizli faizin dik alasını uyguladılar. Ama şimdi bunu yaparak büyük bir girdabın içine soktular Türkiye'yi. Garibanın döviz sahibini fonladığı saçma sapan karanlık bir düzeni getirdiler. Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler. Hem de dolar garantili olarak...Nas bunun neresinde?

"Biz fakirden alınıp zengine verilmesini doğru bulmuyoruz"

Garibanın parası ile bankada doları olanı finanse ediyorsun. O garibanlardan bazıları bu gelişmeleri kutluyor, seviniyorlar. Bu Türkiye'nin bir trajedisidir. Erdoğan belki iyi değil ama buna rağmen onu destekleyenler varsa onların oturup düşünmeleri gerekiyor. Biz onların çıkarlarını, haklarını, alın terini savunuyoruz. Biz fakirden alınıp zengine verilmesini doğru bulmuyoruz. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan milyon dolarları kazananları savunmuyoruz. beyt-ül mâle oynayan bir saray var, o kumar masasını alkışlayanları tarih asla unutmayacaktır. Bir organize kötülük ile karşı karşıyayız. Milletime namus sözümdür. Bu organize kötülüğü yok edinceye kadar mücadele edeceğim."