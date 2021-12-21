Nar kırma ritüeli 21 Aralık'ta neden yapılır neden kar kırılır?

Pek çok kişinin yılbaşından hemen önce ya da en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık'ta yaptığı nar kırma ritüeli yıl sonuna yaklaşırken araştırılan konulardan biri oldu. Peki, nar kırma ritüeli nedir, nasıl ve ne zaman yapılır? İşte nar kırma günü ve ritüeli hakkında merak edilenler.

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Bugün 21 Aralık en uzun gece yaşanacak. Peki yeniden dönen nar kırma ritüeli 21 Aralık'ta neden yapılıyor, nar kırınca ne oluyor? En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık ile ilgili ilginç ritüellerden biri olan nar kırma geleneği nedir, nasıl yapılır araştırmaları hız kazandı. Bolluk bereket anlamı taşıdığına inanılan nar kırma ritüeli hakkında bilgiler haberimizde...

Nar kırma ritüeli nedir?

Yunan mitolojisinde önemli bir yeri olan nar, bolluk, bereket ve doğurganlığı temsil eder. Bilmecelere konu olan nar, aynı zamanda birçok geleneğin de parçası. Budizm’de Nar, hayatın tüm olumlu etkilerinin özü olarak kabul ediliyor ve evlerinde nar figürü bulunan ailelerin her türlü kötülükten korunup, berekete kavuşacağına inanılıyor.

Nar kırma ritüeli nasıl yapılır?

Anadolu’da yerini koruyan nar kırma ritüeli özellikle yeni bir yıla girerken önem taşır. Nar kırılarak girilen senenin bolluk ve bereket içinde geçeceğine inanılır. Narı temizlemek biraz zor olduğundan genellikle kapı önünde kırılır ve ne kadar çok dağılırsa bereketin o kadar çok olacağına inanılır.

Ayrıca Anadolu ve Orta Doğu’da evlilik törenleri sonrası, çiftlere doğacak çocuklarını temsilen nar taneleri yedirilmesi ve başlarına serpilmesi de nar ile ilgili gelenekler arasında.

Nar kırma günü ne zaman?

Çoğunlukla en uzun gece olan 21 Aralık günü nar kırma geleneği ile enerji, bolluk ve bereket dolu bir seneye girileceğine inanılır. Genellikle 21 Aralık’ta ritüelleşen nar kırma geleneği yılbaşından evvel veya yılbaşı günü yapılır.

Nar kırmanın dinimizde hiç bir yeri yoktur, yahudi geleneğidir.