65 yaş maaşı kaç para oldu 2022 65 yaş maaş zammı

Asgari ücrete gelen zamla birlikte birçok kalemde de değişiklik yaşandı. Asgari geçim indirimi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Genel Sağlık Sigortası primi, kıdem ve ihbar tazminatı, SGK idari para cezaları gibi kalemlere asgari ücrete gelen artış oranında zam yapılacak. Peki, yeni 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte 2022 yaşlılık maaşı zammı

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65 yaş aylığı olarak bilinen yaşlılık maaşı ne kadar oldu sorusu, asgari ücret miktarının belirlenmesinin ardından pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Asgari ücretin zammı ile birlikte 65 yaş maaşlarında da artış oldu. Peki 65 yaş maaşı 2022 ocak ayından itibaren kaç para olacak, kimler 65 yaş maaşı alacak?

65 yaş aylığı, 2022 asgari ücret tutarının belirlenmesinin ardından netlik kazandı. 65 yaş aylığı için yeni rakam duyuruldu. Buna göre 65 yaş aylığı 1296 TL olarak belirlendi.

Peki, 65 yaş aylığı nasıl alınıyor? İşte, o detaylar;

65 yaş aylığı nasıl alınır?

2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanmak için vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurması gerekiyor.

65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.

Aylıklarla ilgili tüm iş ve işlemler, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanıyor, hak sahipleri başvurularını takip eden ay başı itibarıyla maaş ödemelerini almaya başlayabiliyor.

Yanlış gelir beyanı, usulsüzlük, sahtecilik gibi durumlarda 65 aylığı hemen kesiliyor ve yasa çerçevesinde yersiz veya fazla ödenen tutarlara yönelik takip ve tahsil işlemleri yapılıyor.