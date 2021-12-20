İvana Sert oğlu Ateş Sert kaç yaşında babası kimdir? İvana Sert evlilikleri

Sezer Dermenci, İvana Sert ile dünya evine girmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. İkinci evliliğini yapan İvana Sert'in ilk eşi iş insanı Yurdal Sert olmuştur. Çiftin Kayon Ateş adında bir oğulları var. Çift 2013 yılında boşanmıştır.

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İvana Sert'in sevgilisi olarak tanınan ve dün gerçekleşen düğün törenin ardından resmi eşi olan Sezer Dermenci, Magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. İzmir'de ikamet eden ünlü bir işletmecinin oğlu olan Sezer Dermenci, kardeşi ile birlikte otel işletmeciliği yapıyor. Peki, İvana Sert'in oğlu Ateş'in babası, ilk eşi Yurdal Sert kimdir?

İvana Sert 25 Ekim 1979 doğumlu Sırp moda tasarımcısı. Ivana Sert, modellik kariyeri öncesi on altı yaşına değin piyano ve bale okumuştur. Uzun yıllar yaşadığı Belgrad'ta düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olarak Miss Belgrade unvanını alan Sert, 1990'lı yıllarda Miss Yugoslavia ve Miss Globe International gibi yarışmalara katılmıştır.

2002 yılında Türkiye'ye yerleşerek, İstanbul'da tanıştığı ve merhum iş adamı Mehmet Sert'in oğlu olan Sert Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yurdal Sert ile 2004 yılında Çubuklu, Beykoz'da dünya evine girmiştir. Bu evliliğin ardından Türkiye sosyetesinin tanınmış çiftleri arasına katılan Ivana ve Yurdal Sert'in 31 Ekim 2006 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde dünyaya gelen Kayon Ateş adında bir oğulları vardır. Çift 2013 yılında boşanmıştır.

Kendisi, 2011 yılında Yok Böyle Dans adlı yarışmaya katılmıştır ve geçirdiği bir sağlık problemi nedeniyle, doktor tavsiyesi üzerine, yarışmadan on ikinci haftada çekilmiştir.

Bu Tarz Benim ismiyle yayınlanan, daha sonradan ismi İşte Benim Stilim olarak değiştirilen programda jüri üyeliği yapmıştır.

Yapışık İkizler adlı sinema filminde rol almıştır. 2019 yılında İmalat Hatası şarkısıyla müzik dünyasına adım atmıştır.