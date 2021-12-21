İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Yeni modelin başarısı için fırsat penceresi açıldı

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türk lirasına teşvik içeren yeni düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Aran, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ile 90 günlük fırsat penceresi açıldığını aktardı. Bu durumun Hazine'ye yükünün 1-2 çeyrek sürebileceğini, sonrasında normalleşme olacağını öngördü. Aran, "Dün akşamdan sabah 10'a kadar 1,75 milyar dolarlık döviz bozuldu" dedi.

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Cumpurbaşkanı Erdoğan'ın dün akyam açıkladığı Türk lirasına teşvik paketi ekonomi dünyasında konuşuluyor.

Maliye Bakanlığı'nın bugün ayrıntılarını açıkladığı "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili piyasadan ilk değerlendirmeler geldi.

"Dün tarihi bir gün oldu, trendin kırıldığı bir gün oldu"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınına katıldı. Aran, kararların hızlı bir şekilde kredi faizlerine de yansıyacağını ifade etti.

Aran'ın yayında öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:

"Bu dönemi elbirliğiyle yönetmeye çalıştık. Dilimiz döndüğünce yeni ekonomik modeli anlamaya çalıştık ve desteğimizi sunmaya çalıştık. Kısa vadede bu model için yapılacaklar üzerinde çaresiz kalıyoruz. Bu önemli bir açmazdı. Bildiğimiz tek enstrüman faiz olduğu için hep faizi konuştuk.

Yeni Bakan Nureddin Nebati, Dolmabahçe'de bizleri topladığında 'Faizi unutuyorsunuz, faiz dışında ne yapabileceğimizi' konuşalım mesajı verdi.

"90 günlük bir fırsat penceresi açılmış oldu"

Dün akşamki tedbirlerle birlikte Dövizdeki kazanımı TL'de kalarak sağlayacak bir enstrüman oldu. Biz Dolmabahçe'deki toplantıda dövize endeksli tahvil diye not almıştık. Yeni ekonomik modelin başarısı için ortam yaratıldı. Dün tarihi bir gün oldu, trendin kırıldığı bir gün oldu. Hazine'ye yük bir iki çeyrek sürebilir, sonrasında normalleşme olur.

Dün bize yeni modelin başarısı için bir fırsat penceresi açıldı. 90 günlük bir fırsat penceresi açılmış oldu. Umarım bu sefer bu fırsatı iyi kullanırız.

"Bu öngörülebilirliğin bir testi olacak"

Yatırım araçlarını çeşitlendirmek bizim görevimiz. Sürekli kamunun bir finansal ürün tasarlaması doğru değil. Sanırım faiz dışında bir imkan olduğunu göstermek için böyle bir enstrüman yaratıldı. Ama bankacılık için bizim görevimiz yaratıcı olarak yatırım araçlarını çeşitlendirmek.

En uzun vadenin 60 gün olması çok doğru değil. Eğer bunu 90 güne çıkarıp müşterilerimizi ikna edersek önemli bir kazanım olur. Çünkü vade uyumsuzluğu baskı yaratıyordu. Fakat bunu yaşayarak göreceğiz. Vatandaşın 90 günlük mevduata nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz. Aslında müşterilerimizin yapmadığı bir şey değil. Ama kararlılık göstermeleri gerekiyor. Bu öngörülebilirliğin bir testi olacak.

"1,75 milyar dolar bozuldu"

Dün akşamdan sabah 10'a kadar 1,75 milyar dolarlık döviz bozuldu. İhtiyaç sahiplerinin almasıyla kur 13'te dengelendi. Sağlıklı bir durum. Yıl sonuna kadar bu dengede gider ve kura bakmayız diye umut ediyorum.

Son düşüş yabancı para sahiplerinin TCMB'den daha güçlü olduğunu gösterdi. Asıl önemli olan piyasanın ikna olması. Biz bize kaldığımızda bir sorun görmüyorum. Yabancılar bile olsa artık döviz üzerinde bir risk yok.

Fırsat penceresi açıldı ama iletişime dikkat etmemiz gerekiyor. Vatandaşın doğru bilgilendirilmesi gerekiyor.

"En büyük kırılganlığımız enflasyon"

En büyük kırılganlığımız enflasyon ve enflasyon beklentileri. Getiri eğrisini mutlaka lehimize dönüştürmemiz gerekiyor. 90 günlük süre kabul edilirse vatandaş tarafından geliştireceğimiz araçların sayısı ve çeşitliliği de artacak. Bu noktada bankacılığın enflasyonun ineceğine katkı sunacağına inanıyorum. Yüksek enflasyon ile faiz arasındaki uçurum enstrümanları sınırlıyordu.

Bankalar kur korumalı ürün dışında enflasyon korumalu ürünler de çıkarmalı.

Enflasyonu bir hastalık olarak nitelendiriyorum. Faiz yüksek ateş. Ama asıl çözmemiz gereken hastalık enflasyon. Enflasyonu çözmeden yatırımcıyı ikna etmemiz mümkün değil. Birinci önceliğimiz enflasyonun ve beklentilerinin düşmesi olmalı.

Bütün bankalar bu ürüne katılacaktır. Katılmamak için daha iddialı bir ürününüz olması gerekiyor. Toplantılarda böyle bir enstrümanı önermememiz bizim ayıbımız. Bu gibi durumlarda yaratıcılığımızı artırmamız gerekiyor. Bu şartlar altında bizler daha uygun daha sürdürülebilir ürünler çıkarmamız gerekiyor.

"Ürün yarın bile hazır olabilir"

TBB'deki toplantıdan sonra arkadaşlarımız bu gece yapacağı toplantıyla yarına bile hazır olabilir. Ben bankaların bu gece yapacağı çalışmayla yarına hazır olacağını düşünüyorum.

Sisteme güven duymak çok önemli. Yastık altının geri geleceğini düşünüyorum. Bunun da izlerini görüyorum. Bugün efektif girişi gördük. Son 3 günü çıkarırsak İş Bankası özelinde yılbaşından bu yana 7,2 milyar dolarlık efektif girişi oldu. Sağda solda çıkan haberler dolayısıyla efektif çıkışı görülmüştü son günlerde. Artık bu gibi haberler tartışma dışında kalır diye düşünüyorum.

Dünkü kararla birlikte TCMB'nin politika faizi daha önemli hale gelmiştir. Artık politika faizi herkes için belirleyici oluyor.

İlk başta 90 günle başlar, ama vade dönüşlerinde uzayarak bir yıla çıkar. Eğer bir yıla çıkarsak başarılı olduk demektir ama 90 günde kalırsak sorun var anlamına gelir.

"Kredi faizlerinde hızlı bir düşüş beklerim"

Dünkü kararlar öncesine göre kredi faizlerinde çok daha uygun bir ortam var. Çünkü kurdaki baskı ve öngörülemezlik bizim en büyük sorunumuzdu. Kredi faizlerinin indirilememesinin nedeni buydu. Ben kredi faizlerinde hızlı bir düşüş beklerim.

Bu sistemde risk müşterilerinin kabul edip etmemesi konusunda olur. Müşterilerimizin bu modele inanıyor olması, birikimlerini burada değerlendiriyor olması önemli. Bunun sağlanamaması bir risk. Müşterinin bunu beğenmemesi bir risk. Şimdi üzerimize düşen 90 günde müşterilerimize iyi bir deneyim yaşatmak. Riskimiz 90 günün sonunda belirlenecek."

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş: Faizin üzerinde kur artışı olursa Hazine tarafından karşılanacak

Öte yandan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Habertürk'te gündemdeki konularla ilgili soruları yanıtladı. Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı dövize endeksli TL mevduatta vadelerin 3, 6 ve 12 ay olacağını söyledi. Bunun Türkiye'ye özgü bir ürün olduğunu aktaran Ateş "Düşüncem 3-6-12 aylar gibi vadelerde vatandaş parasını belli bir faizden, ister kamu ister özel hangi bankaya yatırırsa yatırsın vade sonunda arada bir fark olursa, ana para artı faizin üzerinde bir kur artışı olursa bu Hazine tarafından karşılanıyor. Böyle yapılacağı bize teyit edildi" dedi.