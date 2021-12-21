BIST 1.910
DOLAR 12,98
EURO 14,78
ALTIN 753,99
HABER /  SPOR

Eski milli güreşçi Ali Şahin hayatını kaybetti

Eski milli güreşçi Ali Şahin hayatını kaybetti

Eski milli güreşçi Ali Şahin, yakalandığı akciğer kanserine yenik düşerek 77 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

1972 Yaz Olimpiyatları'nda 4.lük elde edip, Avrupa ikinciliği ve 6 kez Türkiye şampiyonluğu bulunan 5 çocuk babası Ali Şahin, memleketi Amasya’nın Suluova ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Şahin’in yakınları, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel ve çok sayıda kişi katıldı.


Belediye Başkanı Üçok, çok sayıda güreşçinin yetişmesine katkısı olan Şahin’in yakınlarına başsağlığı diledi. Mahmut Demir ise, “Olimpiyatlar dahil minderde ter döküp milletine hizmet ederken güreş konusunda yüreğindeki heyecanı hiç kaybolmayan Ali Şahin hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kabri nur, mekanı cennet olsun” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni kur sistemiyle ilgili iddia! Lütfi Elvan reddetmiş
Yeni kur sistemiyle ilgili iddia! Lütfi Elvan reddetmiş
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Otomobil fiyatlarında düşüş yaşanacak mı? Sektör temsilcileri kritik açıklama
Otomobil fiyatlarında düşüş yaşanacak mı? Sektör temsilcileri kritik açıklama
Edirne'de rayda yürürken yük treni çarptı! Yaşlı adam hastanelik oldu
Edirne'de rayda yürürken yük treni çarptı! Yaşlı adam hastanelik oldu
Rize'de 3 gündür dışarıda yaşıyordu! Donmak üzereyken bulundu: İsteği bakın ne oldu
Rize'de 3 gündür dışarıda yaşıyordu! Donmak üzereyken bulundu: İsteği bakın ne oldu
Market ürünlerine indirim bekleniyor
Market ürünlerine indirim bekleniyor
65 yaş maaşı kaç para oldu 2022 65 yaş maaş zammı
65 yaş maaşı kaç para oldu 2022 65 yaş maaş zammı
İvana Sert oğlu Ateş Sert kaç yaşında babası kimdir? İvana Sert evlilikleri
İvana Sert oğlu Ateş Sert kaç yaşında babası kimdir? İvana Sert evlilikleri
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 'acil durum planı'nı açıkladı
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 'acil durum planı'nı açıkladı
Gökkuşağı desenli ürünler yasaklandı! Çocuk oyuncularına el konuldu: Sebebi ise...
Gökkuşağı desenli ürünler yasaklandı! Çocuk oyuncularına el konuldu: Sebebi ise...