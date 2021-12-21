Otomobil fiyatlarında düşüş yaşanacak mı? Sektör temsilcileri kritik açıklama

Kurdaki düşüş sonrası gözler son haftalarda rekor zamlara sahne olan otomobil piyasasına çevrildi. Otomobil fiyatlarının düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Sektör temsilcileri, kurdaki gerilemenin kalıcı olması durumunda otomobil fiyatlarında düşüş olabileceğini söylediler.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı TL'yi özendirici yeni düzenlemeler, döviz kurlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi. TL mevduatın teşvik edilmesi ve kurda yaşanan düşüşlerin ardından gözler son haftalarda rekor zamlara sahne olan otomotiv piyasasına çevrildi.

Dolar/TL bugün 11.10, Euro/TL ise 12.50 seviyelerini gördü. Kurdaki sert düşüşlerin otomobil fiyatlarına ne zaman ve ne kadarlık bir yansıması olacağı merak konusu.

DÜNYA’ya konuşan sektör temsilcileri, kurdaki gerilemenin kalıcı olması durumunda otomobil fiyatlarında düşüş olabileceğini belirtirken, her markanın farklı bir politika izleyeceğine işaret ediyor.

Edinilen bilgiye göre; bazı yerli markalar fiyatlarda indirim yapma hazırlığında. Fiyat güncellemelerinin birkaç gün sürebileceği beklenirken, fiyatlara yüzde 10-15 civarında indirim yansıyabilir. Fiyat indirimlerinin tüm modellere yanstılması düşünülmezken, bazı modellerin yeniden yüzde 50 ÖTV dilimine düşmesiyle indirim oranının daha da artabileceği bekleniyor.

“Kur farkı sınırlı yansıtılmıştı”

DÜNYA’ya konuşan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, kurdaki düşüşün otomobil fiyatlarına olası etkilerini şöyle değerlendirdi: “Her marka kendi ticari politikası çerçevesinde zam uyguladı. Farklı orta vadeli döviz kuru beklentisi çerçevesinde zam yaptı veya yapmadı. Döviz kurlarının hızlı yükseldiği son haftalarda araçların fiyatlarına aynı oranlarda zamlar yapılmadı. Bu perspektiften bakıldığında önümüzdeki zaman diliminde her marka ve her modelin farklı şekilde fiyatlaması gerçekleşecek. Fiyat değişikliğine gidecek her marka, farklı yöntemler ile bunu yapacak. Fiyat değişimi modele göre de farklılık gösterecek.”

“Çok hızlı reaksiyon beklemeyin”

Bir markanın CEO’su da DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, “Eğer inişin istikrarlı olacağı kanaati oluşursa evet fiyat revizyonu ve kampanyalar olabilir. Ama biraz temkinli hareket edilir. Çok hızlı reaksiyon beklememek lazım” dedi.

Zamlar beklemeye alındı

Diğer yandan, Cumhurbaşkanı’nın açıklaması sonrasında bazı markaların bugün yapmayı planladığı zamları geri çektiği öğrenildi. Bazı markaların fiyat listesine şu anda ulaşılamıyor. Fiyat güncellemesi yapılıyor.

1 ayda yüzde 100 zam gelmişti

Döviz kuruna endeksli otomobil fiyatları, 1 ayda yüzde 50'den fazla arttı. Bazı modellerde fiyat artışı yüzde 100'ü buldu. Türkiye'de 300 bin TL'nin altında tek bir otomobil modeli kaldı.

İkinci elde “bekleme” modu

İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv datası şirketi Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, “Markaların çoğu fiyat güncelliyor. Sıfır fiyatalarında hemen bir geri gitme olmaz ama kampanyalar planlıyorlar. İkinci elde ise şu anda bir düşüş beklemiyoruz. Döviz kuru 11-12 civarında sabitlenirse yaklaşık 20 gün içinde ikinci el fiyatları da geri gelir. Ancak ve ancak kurdaki geri gelme belli bir seviyede sabitlenirse. Şu anda ikinci el otomobil almak isteyenler, almıyorlar. Bekleme moduna geçmişler. Fiyatlarda düşüş olacağı beklentisi var.”

Arabam.com Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk de şu açıklamayı yaptı: “Son dönemde yaşanan fiyat artışları nedeniyle yüksek seviyelerden araç almış olan kullanıcılar, Türk Lirası'nın değer kazanması ile birlikte otomobil fiyatları geri çekilirken, aldıkları seviyelerin altında araç satmak istemeyeceklerdir. Bu nedenle ikinci el piyasasında kısa vadede bir durgunluk gözlemleyeceğiz. Bunun bir benzeri 2020 yılının Kasım ayında yaşanmış ve 8.40'lardan 6.90'lara çekilen USD sonrası ikinci el piyasasında ciddi bir yavaşlama gerçekleşmişti."