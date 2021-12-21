France 24: Erdoğan ne pahasına olursa olsun ekonomik bağımsızlık savaşı başlattı

Fransız yayın kuruluşu France 24, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ne pahasına olursa olsun büyümeye odaklanan bir 'ekonomik bağımsızlık savaşı' başlattı" yorumunda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk lirasını (TL) güçlendirecek yeni kararları açıklamasının ardından dolar, 18 TL'den 12 liranın altına kadar düştü. Yaşanan bu gelişmeler ve Erdoğan'ın 'düşük faiz' mesajları dünya medyasında da geniş yer buldu.

Fransız medya kuruluşu France 24, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekonomik bağımsızlık savaşı' başlattığını yazarak şu ifadeleri kullandı:

"Türk lider, ne pahasına olursa olsun büyümeye odaklanan bir 'ekonomik bağımsızlık savaşı' başlattı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'dan yüzde 14'e düşürmek için art arda dört faiz indirimi kullandı."