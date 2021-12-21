Diyanet'in vadeli mevduat fetvası yeniden konuşuluyor

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından daha önce yapılan İslami hükümlere göre vadeli mevduat hesabı kullanmayla ilgili fetva, dövize dayalı mevduat sistemine geçilmesiyle yeniden tartışılmaya başlandı. Diyanet yeni sistemle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın vadeli mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmünü açıkladığı fetvası yeniden paylaşılmaya başlandı.

'Soru Sor' bölümüne vadeli mevduat hesaplarıyla ilgili soru soruldu.

"Faizli mevduat hesaplarına bilerek ve isteyerek para yatırmamalı"diyen Diyanet, "Bu tür mevduat hesaplarına tahakkuk ettirilen fazlalıklar faiz olup dinen haramdır. Söz konusu faiz oranlarının enflasyonun altında ya da üstünde olması, bu işlemi faiz olmaktan çıkarmaz. Bu itibarla bankaların vadeli mevduat hesaplarına para yatırmak caiz değildir" diye cevap verdi.

Diyanet, hesaptaki fazlalığın herhangi bir şekilde edilip kullanılması durumunun caiz olmadığını ifade ederken hesap sahibinin ihtiyacı olan yurttaşlara vermesi gerektiğini vurguladı.