CIA danışmanı açıkladı: ABD iç savaşın eşiğinde

ABD'de 3 Kasım 2020 seçimleri sırasında ve sonrasında yaşanan gelişmeler ülkenin sosyal ve siyasal yapısında yaşanan ayrışma ve şiddet ortamına ilişkin tartışmaları hızlandırdı.

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WASHİNGTON Post'un haberine göre; ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için danışmanlık yapan ve görevi dünya üzerindeki ülkelerde yaşanacak çatışma olasılıklarını inceleyen Siyasi İstikrarsızlık Görev Gücü üyelerinden Kaliforniya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Barbara F. Walter, ABD'nin son beş yılda siyasal alanda yaşanan kutuplaşma ve ayrışma neticesinde, uluslararası ölçümlemelere göre iç savaşın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

Uzmanlığını iç savaş yaşayan ülkeler üzerine yapan Walter, diğer ülkeler için uygulanan CIA analiz parametreleriyle, "Hiçbirimizin inanmak istemeyeceği kadar iç savaşın eşiğindeyiz" değerlendirmesi yaptı.

Amerikalı istihbarat uzmanı, "Eğer ABD'ye dışarıdan bir gözle bakacak olsanız elinizdeki veri listesiyle bu ülkenin bir iç savaşa doğru ilerlediğini tespit ederdiniz" ifadelerini kullandı.

'Suikastlar dahil sürekli şiddet ortamı'

ABD'nin Polity Index'inin de 10 üzerinde 5 puan ile 'kısmi demokrasi' kategorisine düştüğü kaydedilirken CIA danışmanı ABD'nin mevcut durumunu 'kısmi demokrasi' ya da 'demokrasi ile otokratik yönetim karışımı' diye niteledi.

Stockholm merkezli Uluslarararası Demokrasi ve Seçim Destek Enstitüsünün de ABD'yi 'gerileyen demokrasi' sınıfına düşürdüğüne işaret edildi.

Walter, 'ayaklanma' aşamasına geçildiğinde CIA'nun 'suikastlar dahil sürekli şiddet ortamı' değerlendirmesinde bulunduğuna dikkatleri çekti.