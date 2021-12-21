TFF'den Fenerbahçe'ye Kenan Koçak mesajı: Bu konuyu kapatın

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, ismi Fenerbahçe ile anılan A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak hakkında konuştu. Altıntop, Kenan Koçak'ın başka bir takıma gitmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

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Lig Radyo'ya açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak'la ilgili haberleri yorumladı ve "Bir spekülasyon, bir dedikodu vakit kaybettiriyor. Kenan Koçak'ın başka bir takıma gitmesini istemiyoruz ve izin vermiyoruz. Onunla çalışmaktan mutluyuz, Kenan Koçak ile çalışmaya devam edeceğiz. Konu kapansın lütfen" dedi.

Fanatik gazetesine açıklama yapan Kenan Koçak ise "Ali Koç'un Fenerbahçe maçında hem hocamız Stefan Kuntz hem de benim yanıma gelmesi gayet normal. Bizim milli takımlar için bir hedefimiz var ona konsantreyiz. Şimdi de Adana Demirspor - Galatasaray maçı için Adana’ya gidiyorum. TFF, gerekli açıklamayı yapacaktır" ifadelerini kullandı.