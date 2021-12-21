Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

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Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 317 milletvekilinden 294'ü kabul oyu kullanırken bir ret, 21 çekimser oy kullanıldı.

Buna göre; elektrikli araçların şarj istasyonlarının ruhsatlandırma, kurulum ve işletmesine yönelik esaslar belirlendi. Yeni düzenlemeyle elektrikli araç kullanıcılarının hakları güvence altına alındı. Piyasadaki denetim ve işleyişle ilgili de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu sorumlu olacak.

Enerji verimliliği

Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasayla, Tarım ve hizmet sektöründe enerji verimliliğine ilişkin projeler destek kapsamına alındı.

TRT payı kalktı

Elektrik faturalarından alınan yüzde 2'lik TRT payı ve enerji fonu da kaldırıldı. Düzenlemeyle birlikte korsan maç yayınları da engellenecek. Futbol Federasyonunun isteğiyle kanuna aykırı maç yayınlayan sitelere erişim engeli getirilecek. Korsan yayınların tespiti için Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde özel bir birim kurulacak.