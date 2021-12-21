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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı ve üsteğmen yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı ve üsteğmen yakalandı

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi meslekten ihraç edilmiş eski yüzbaşı ve üsteğmen sınırda yakalandı.

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EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesi yakınlarında güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ihraç yüzbaşı E.A. ile üsteğmen H.A.'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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