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Merkez Bankası'ndan TL mevduatlı döviz satımıyla ilgili açıklama

Merkez Bankası'ndan TL mevduatlı döviz satımıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından kur oynaklığıyla ilgili ithalatçı ve ihracatçıları da kapsayan 10 maddelik tedbirleri açıklamıştı. Bu gelişme sonrası Merkez Bankası, ileri vadeli kurla ilgili açıklama yaptı.

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İhracatçılara da müjde veren Erdoğan, "Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek" demişti.

TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek
Bu gelişmelerden sonra Merkez Bankası, ihracatçı ve ithalatçı firmaların TL uzlaşmalı vadeli döviz satımına ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, "İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir" denildi.

1 ve 3 ay vadeli olacak
Buna göre, 1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı açıklandı. Ayrıca firmaların söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabileceği de belirtildi.

Firmalar vadeli döviz alım taleplerini banka aracılığıyla iletecek
Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP'ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletebilecek.

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