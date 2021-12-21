Malatya’da esnaf doların düşüşünü dolar yakarak ve halay çekerek kutladı

AB'den Türkiye'deki sığınmacılar ve göç yönetimi için 560 milyon avro destek

Afyonkarahisar'da iğrenç olay! Annesi banyo yaptırırken fark etti: Mehmet dede yaptı

Denizli'de inşaatı gören şaşkına döndü: Dilekçe de yazdı olmadı: Ne gelen var ne giden