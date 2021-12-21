Antalyaspor ile Kasımpaşa puanları paylaştı

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 22 puanla 13. sırada yer bulan Antalyaspor, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. 12 puanla 20. ve son sırada yer alan Kasımpaşa ise Altay'ı ağırlayacak.Abone ol
3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Travnik'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
24. dakikada Umut Bozok'un ceza alanında kafa vuruşunda kaleci Boffin topu kornere çeldi.
30. dakikada Andrea Poli'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
38. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fredy'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Naldo kafa vuruşuyla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz ekibi 1-0 üstün bitirdi.
53. dakikada Ghacha'nın pasında topla buluşup ceza alanına giren Mukairu'nun şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran sol ayağıyla topu uzaklaştırdı.
63. dakikada ceza alanında topla buluşan Donk'un şutunda kaleci Boffin topu kornere gönderdi.
77. dakikada Mukairu'nun ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
81. dakikada Naldo'nun uzaklaştırmak istediği topu ceza sahasında önünde bulan Umut Bozok'un kafayla şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
90+2. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Donk'un pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Bozok meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in solundan filelere gönderdi: 1-1
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Antalyaspor: 1 - 1 :Kasımpaşa
Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Bahtiyar Birinci, Ömer Tevfik Özkoç
Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Andrea Poli, Fredy, Güray Vural, Ghacha (Dk. 90+3 Wright), Doğukan Sinik (Dk. 71 Amilton), Mukairu (Dk. 79 Floranus)
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Donk, Evren Eren Elmalı, Travnik (Dk. 86 Ben Ouanes), Doğucan Haspolat, Eysseric (Dk. 66 Ahmet Emin Engin), Hajradinovic, Jörgensen (Dk. 46 Varga), Umut Bozok
Goller: Dk. 38 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+2 Umut Bozok (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 41 Hadergjonaj, Dk. 56 Eysseric, Dk. 60 Donk, Dk. 83 Ertuğrul Taşkıran (Kasımpaşa), Dk. 88 Andrea Poli, Dk. 90 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)