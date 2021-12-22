Müge Anlı ile Tatlı Sert canlıda cesedini çobanların bulduğu Mülkiye Kazan'ın nişanlısı 'pes' dedirtti!
ATV canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert'te izleyenleri dehşete düşüren ölüm... 35 gündür aranan Mülkiye Çoban'ın cesedini çobanlar buldu. Talihsiz Mülkiye'nin nişanlısının sözleri ve ortaya çıkan yazışmalar Müge Anlı'yı şoke etti.
Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gündeme gelen ve 35 gündür her yerde aranan Mülkiye Kazan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi kırsalında hayvanları otlatan çobanlar tarafından boş bir arazide bulunan cesedi, Mülkiye Kazan'ın ablası ayakkabısından teşhis etti. Cansız bedenin Kazan'a ait olmasının otaya çıkması ile Jandarma soruşturmayı derinleştirdi. Müge Anlı, kuzeni ile nişanlı olan Mülkiye Kazan'ın bir erkekle sosyal medyadan tanıştığını, tanıştığı kişinin genç kadını Almanya'ya götürmeye çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Mülkiye'nin vefatından önce evlilik hazırlığı yaptığı Müge Anlı'ya çıkan nişanlısı Mustafa'nın tavırları ise Müge Anlı'yı çileden çıkardı; 'Sosyal medyadan 2-3 kişiyle tanışmış olabilirim ama bu Mülkiye'yi sevmediğim anlamına gelmez' deyince stüdyodaki herkes şoke oldu.
35 gündür aranıyor! Mülkiye Kazan'ın cansız bedenini çobanlar buldu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen Mülkiye Kazan konusunda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 35 gündür aranan Mülkiye Kazan'ın cansız bedeni kırsal bir alandaki arsada hayvanları otlatan çobanlar tarafından bulundu.
Hayvan otlatan çobanlar tarafından ölü olarak bulunan kadının kimliğinin Mülkiye Kazan'a ait olduğu ortaya çıktı.
Kazan'ın cesedi ablası tarafından teşhis edildi
Kazan'ın cesedi ablası tarafından teşhis edildi. Abla, ayakkabıların kardeşine ait olduğunu ifade etti. Müge Anlı, Mülkiye Kazan'ın nişanlı olmasına rağmen sosyal medyadan başka biri ile tanıştığını, bu kişinin Kazan'ı Almanya'ya götürmeye çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Mülkiye'nin kız kardeşi ise ablasına ait olduğu iddia edilen yazışmaların 'göstermelik olduğunu' ablasının o cümleleri kurmayacağını ifade ederek, bunun düzenlenmiş bir cinayet olduğuna işaret etti. Öte yandan Mülkiye'nin nişanlısının rahat tavırları da hem seyircinin hemd e Müge Anlı'nın dikkatini çekti.