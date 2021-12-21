Bakanlık duyurdu: Kırmızı bültenle aranırken teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan örgüt mensubu kişinin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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MİT Başkanlığı'nın destek verdiği ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''İkna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.'' denildi.