Türkiye 21 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 353 bin 152 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 125 milyon 761 bin 472'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Aralık 2021 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 152 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 25 bin 532 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı" değerlendirmesinde bulundu.