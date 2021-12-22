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2 Türk gazeteci Rusya'da gözaltına alındı

2 Türk gazeteci Rusya'da gözaltına alındı

Belgesel çekimi için Rusya'ya giden 2 Türk gazeteci gözaltına alındı. Çektikleri tüm görüntüler silindi. Geri gönderme merkezine getirilen ve ayrı hücrelere konulan 2 gazetecinin 10 günlük gözaltı süresinin ardından sınır dışı edilmeleri bekleniyor.

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Sosyal medya platformu GZT editörleri Nazgül Kenzhetay ve Emin Karaçak Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'ne gitti. Burada Türklerin yaşamlarını belgeselleştirmen için çekim yapıyorlardı. Kaldıkları otelin önünde 16 Aralık'ta gözaltına alınan 2 Türk gazetecinin eşyalarına el konuldu.

Cihazlarına kaydettikleri bütün verileri silindi ve kendilerine casusluk suçlaması yönetildi. Hakasya'nın Başkenti Abakan'daki geri gönderme merkezine getirilen ve ayrı hücrelere konulan 2 gazetecinin 10 günlük gözaltı süresinin ardından sınır dışı edilmeleri bekleniyor.

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