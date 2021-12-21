BIST 1.892
DOLAR 12,52
EURO 13,94
ALTIN 698,91
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Abdullah Avcı'dan maç sonu flaş transfer açıklaması

Abdullah Avcı'dan maç sonu flaş transfer açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Altay maçı hakkında konuştu. Avcı, "Herkes bu sene 'İyi ki Trabzonspor var' diyor" dedi.

Abone ol

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Altay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı "Geri düşüp kazanmak kolay değil. Çok zor bir deplasmanda iyi bir galibiyet aldık. Her hafta bir final oynuyoruz. İddia ederek söylüyorum, sadece 3 puan aldık, başka bir şey kazanmadı. Sonradan girenler de çok büyük katkı sağladı. Hedefe giderken, geriden gelip kazanmak da önemli." dedi.

Taraftara çağrı
Başakşehir maçı hakkında konuşan Avcı "Başakşehir ile önemli bir maça çıkacağız. Herkes bu sene 'İyi ki Trabzonspor var' diyor. Bu bizi mutlu ediyor. Cumartesi günü taraftarlarımızı maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Transfer açıklaması
Transfer sorusunu yanıtlayan Abdullah Avcı "Transfer çalışmaları devam ediyor. İki oyuncu daha planlıyoruz. Sol bek transferi istiyoruz. Bir de set hücumlarında rakibin arkasına koşu yapabilecek, adam eksiltebilecek kanar oyuncusu almayı düşünüyoruz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Altay'a konuk olan Trabzonspor geriden gelip kazandı
Altay'a konuk olan Trabzonspor geriden gelip kazandı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Mergim Berisha'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Mergim Berisha'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü
Manas üniversitesi rektörüne büyük onur
Manas üniversitesi rektörüne büyük onur
BES'te katkı yüzde 30'a çıktı Yeni sistem nasıl olacak?
BES'te katkı yüzde 30'a çıktı Yeni sistem nasıl olacak?
Malatya’da esnaf doların düşüşünü dolar yakarak ve halay çekerek kutladı
Malatya’da esnaf doların düşüşünü dolar yakarak ve halay çekerek kutladı
Sağlıkçılar akın akın Almanca kursuna koşuyor! Öğretmen bulunamıyor
Sağlıkçılar akın akın Almanca kursuna koşuyor! Öğretmen bulunamıyor
Adana Demirspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Adana Demirspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Kabine değişikliği iddiası İslam Memiş canlı yayında açıkladı kesin gözüyle bakıyorum
Kabine değişikliği iddiası İslam Memiş canlı yayında açıkladı kesin gözüyle bakıyorum