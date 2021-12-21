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Mergim Berisha'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın sağ arka üst adalesinde grade 2b zorlanma tespit edildiğini açıkladı.Abone ol
Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın sakatlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mergim Berisha'nın ağrı şikayeti sonrası kontrol amaçlı çekilen MR'ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir." denildi.
11 MAÇ 3 GOL 2 ASİST
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Berisha, 11 Süper Lig maçında 3 gol atıp 2 asist yaptı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında çarşamba akşamı Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.