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Mergim Berisha'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Mergim Berisha'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın sağ arka üst adalesinde grade 2b zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın sakatlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mergim Berisha'nın ağrı şikayeti sonrası kontrol amaçlı çekilen MR'ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir." denildi.

11 MAÇ 3 GOL 2 ASİST
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Berisha, 11 Süper Lig maçında 3 gol atıp 2 asist yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında çarşamba akşamı Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

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