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Altay'a konuk olan Trabzonspor geriden gelip kazandı

Altay'a konuk olan Trabzonspor geriden gelip kazandı

Süper Lig'in 18. haftasında Altay'a konuk olan Trabzonspor, ilk yarısını geride kapattığı mücadeleyi 2-1 kazandı. Bu sonuçla puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdüren Trabzonspor, gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek. 18 puanla 16. sırada yer bulan Altay ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

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Karşılaşmanın 3. dakikasında sağ kanattan hızlı gelişen Altay atağında Pinares'in pasına hareketlenen Kappel sağ çapraz pozisyonda ceza sahasına girdikten sonra attığı şutta kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale ettiği topu savunma oyuncuları ceza alanı dışına gönderdi.

21. dakikada sağ kanattan Pinares'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Bamba'nın kafa vuruşunda Uğurcan kaleye giden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

26. dakikada uzak mesafede Zeki Yıldırım'ın düşürülüşüyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Murat Akça'nın şutunda Uğurcan topu kornere çeldi.

33. dakikada Altay öne geçti. Poko'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Cebrail Karayel ceza sahasına girmeden sol ayağıyla yaptığı güzel vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0

44. dakikada sol kanattan Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde topa sahip olan Berat'ın yaptığı vuruşta savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius'un vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-1

54. dakikada Abdülkadir'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'nin şutunda top üstten auta gitti.

59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Poko’nun şutunda direğe çarpan top üstten dışarı çıktı.

76. dakikada topla bir süre ilerleyen Kappel'in ceza sahası dışında attığı şutta top yandan auta gitti.

80. dakikada Poko'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bamba'nın şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Trabzonspor 88. dakikada öne geçti. Djaniny'nin kafayla indirdiği topu Koita, Cornelius'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

Altay: 1 - 2 :Trabzonspor

Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Kemal Yılmaz

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Zeki Yıldırım, Rodriguez (Dk. 90+2 Ahmed Rayan), Pinares (Dk. 90+2 Paixao), Bamba

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Trondsen (Dk. 79 Koita), Denswil, Siopis (Dk. 46 Bakasetas), Edgar (Dk. 85 Hüseyin Türkmen), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Abdülkadir Ömür (Dk. 90+3 Ahmetcan Kaplan), Djaniny, Hamsik, Cornelius

Goller: Dk. 33 Cebrail Karayel (Altay), Dk. 51 ve 88 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Djaniny, Dk. 58 Hamsik, Dk. 64 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 35 Poko, Dk. 64 Pinares, Dk. 83 Naderi (Altay)

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