Ekonomi yönetimine yeni atama ve görevden alma! Resmi Gazete'de yayınlandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

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Resim Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Murat Zaman, Eximbank Eski Yönetim Kurulu Başkan Vekiliydi ve aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü görevini de yürütüyordu.

7 ay görevde kalabildi

Yayımlanan kararla, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.

Necmi Keskinsoy, 20 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Vergi Denetim Kurulu başkanlığına atanmıştı. Keskinsoy, 7 ay sonra görevden alınmış oldu.