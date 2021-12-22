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Ekonomi yönetimine yeni atama ve görevden alma! Resmi Gazete'de yayınlandı

Ekonomi yönetimine yeni atama ve görevden alma! Resmi Gazete'de yayınlandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

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Resim Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Murat Zaman, Eximbank Eski Yönetim Kurulu Başkan Vekiliydi ve aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü görevini de yürütüyordu.

7 ay görevde kalabildi

Yayımlanan kararla, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.

Necmi Keskinsoy, 20 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Vergi Denetim Kurulu başkanlığına atanmıştı. Keskinsoy, 7 ay sonra görevden alınmış oldu.

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