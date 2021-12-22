Elektrikte serbest tüketici limiti düşürüldü

2022 yılı için elektrikte serbest tüketici limiti 1100 kilovatsaat (kWh) olarak uygulanacak. Geçen yıl bu limit 1200 kilovatsaat idi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanun kapsamında, 2022 yılı için serbest tüketici limiti 1100 kWh olarak belirlendi. Karar 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

Serbest tüketici nedir?

Serbest tüketiciler sadece bölgelerinde görevli şirketlerden değil, Türkiye'deki tüm elektrik tedarikçilerinden hizmet alabilir; kısaca kendi satış şirketlerini seçebilirler. EPDK tarafından belirlenen serbest tüketici limiti üzerinde elektrik tüketimi olan tüm kişiler (bireysel ya da kurumsal) serbest tüketici olabillir. Bu statü değişikliğinin yapılmasının amacı daha ucuz fiyat tarifelerinden elektrik almaktır.