BIST 1.892
DOLAR 12,10
EURO 13,72
ALTIN 705,13
HABER /  EKONOMİ

Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi! Döviz cinsinden fiyatların düşüşü kadar artırılabilecek

Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi! Döviz cinsinden fiyatların düşüşü kadar artırılabilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, akaryakıtta sıfırlanan özel tüketim vergisi, uluslararası petrol fiyatları ya da döviz kurlarına bağlı olarak gerçekleşen azalış tutarı kadar artırılabilecek.

Abone ol

Akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV), ürünlerin Döviz cinsinden fiyatlarının azalış tutarı kadar artırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve ÖTV kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarının düzenlenmesine dair Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu artış hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV turlarını geçmeyecek.

Uygulama, belirlenecek ÖTV tutarları her bir mal itibarıyla 2 Nisan 2020 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarına ulaştığında, bu tutarlara ulaşan her bir mal bakımından yürürlükten kalkmış sayılacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların ÖTV'den otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik sistem olarak tanımlanan ve 2019 yeniden uygulamaya konulan eşel mobil sistemi nedeniyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV oranı, artan fiyatlar nedeniyle sıfırlanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti bugün kampa giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanları'yla buluşacak
AK Parti bugün kampa giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanları'yla buluşacak
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
DSÖ’den Türkiye de dahil çok sert Omicron uyarısı! Yeni bir salgın fırtınası geliyor
DSÖ’den Türkiye de dahil çok sert Omicron uyarısı! Yeni bir salgın fırtınası geliyor
2 Türk gazeteci Rusya'da gözaltına alındı
2 Türk gazeteci Rusya'da gözaltına alındı
Beyoğlu'nda apartmanın bodrumunda yangın çıktı mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı
Beyoğlu'nda apartmanın bodrumunda yangın çıktı mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı
Selçuk İnan: Çok genç ve tecrübesiz bir takımız
Selçuk İnan: Çok genç ve tecrübesiz bir takımız
Bakan Nebati'den kur korumalı TL mevduatı sistemiyle ilgili açıklama: Normale döndük
Bakan Nebati'den kur korumalı TL mevduatı sistemiyle ilgili açıklama: Normale döndük
Merkez Bankası'ndan döviz duyurusu! Döviz hesaplarını TL vadeli hesaplara döndürenlere destek
Merkez Bankası'ndan döviz duyurusu! Döviz hesaplarını TL vadeli hesaplara döndürenlere destek
Libya açıklarında 2 göçmen teknesi alabora oldu 164 ölü
Libya açıklarında 2 göçmen teknesi alabora oldu 164 ölü
Abdullah Avcı'dan maç sonu flaş transfer açıklaması
Abdullah Avcı'dan maç sonu flaş transfer açıklaması