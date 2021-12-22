Kocaeli hava durumu kar bastırdı 5 günlük kar tahmini

KOCAELİ hava durumu için meteorolojinin kar tahmini tuttu ve gece yarısı kar bastırdı. 5 günlük Kocaeli hava durumu tahminlerine göre kar yağışı hafta boyunca aralıkla etkili olacak, yüksek kesimlerde kar kalılığı artacak. Kocaeli'de en düşük sıcaklık 3 dereceye kadar inecek.

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KOCAELİ hava durumu raporu için meteorolojinin kar tahmini tuttu ve kar yağışı gece saatlerinde başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyunca aralıklarla devam edecek. Kocaeli'de sıcaklık en düşük 3 derece olacak. 5 günlük Kocaeli hava durumu raporuna göre kar yağışı hafta boyunca aralıklarla devam edecek.

Yurt genelinde hava durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey , iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Sıcaklık 6 derece düşüyor: İç ve doığu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.