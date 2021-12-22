Kadirov'dan Türkiye'ye tehdit: Öcalan'ın heykelini dikeriz

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Başkanı Ramazan Kadirov, Kocaeli'de açılan Cevher Dudayev Parkı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alarak tehdit etti.

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Türkiye'yi 'teröristlere arka çıkmakla' suçlayan Kadirov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldığı skandal açıklamasında, açılan parka misilleme olarak "Çeçenistan'a Öcalan'ın heykelini dikeriz" dedi.

Kocaeli'nin Körfez Belediyesi tarafından 9 ay önce yapımına başlanan Cevher Dudayev Parkı, geçtiğimiz günlerde tamamlanarak hizmete açıldı. Rusların Çeçenistan'ı işgal girişiminde cephede şehit olan Çeçen İçkerya Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Dudayev'i 'terörist' olarak gören Rus yanlısı Kadirov, haddini aşarak Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı skandal bir mesaj yayınladı.

Türkiye teröristlere arka çıkıyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kadirov, park açılışı sonrası Türkiye'yi 'teröristlere arka çıkmakla' suçladı.

Çeçenistan'a Öcalan'ın heykelini dikeriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da isim vererek hedef alan Kadirov, açılan parka misilleme olarak 'PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikme' tehdidinde bulundu. Kadirov, "Bizim açımızdan Türk hapishanelerinden birinde müebbet hapis cezasını çeken Kürdistan İşçi Partisi'nin kurucusu Abdullah Öcalan'ın adını Grozni'de ölümsüzleştirmek oldukça mantıklı ve siyasi olarak tam karşılık olur" diye konuştu.

Dudayev tam bir Türk dostuydu

Rusya'nın 11 Aralık 1994 tarihinde Çeçenistan'a karşı başlattığı askeri harekata karşı cihat ilan eden ve cephede 21 Nisan 1996'da yapılan saldırıyla şehit olan Dudayev; Türkiye'yi, Türk dünyasının ve İslam aleminin ümit ışığı olarak nitelendirmişti. Dudayev açıklamasında, "Unutulmasın ki, Türkiye hem Türk dünyasının, hem de İslâm aleminin ümit ışığıdır. Bu ışığın sönmesi hem İslâm aleminin, hem de Türk dünyasının karanlığa gömülmesi demektir" demişti.