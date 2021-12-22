İslam Memiş kimdir kaç yaşında aslen nereli? Yeni altın ve dolar yorumu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son günlerde yaptığı altın ve dolar yorumlarının tutmasının ardından araştırılmaya başladı. Peki bu daha fragman diyen İslam Memiş kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İslam Memiş' evli mi eşi kimdir?

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Dolar ve altının çökeceğini öngören Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son günlerde yaptığı yorumlarla ilgiyle takip ediliyor. Bu daha fragman siz asıl yarını bekleyin' şeklinde bir yorum yapan İslam Memiş'in ön görüleri merakla takip edilirken İslam Memiş'in hayatı da merak konusu oldu. İslam Memiş kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İslam Memiş' evli mi eşi kimdir?

Dolar ve altın fiyatlarının yüksek seviyelerde olduğu sırada "dolar ve altın çökecek" öngörüsü yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in, henüz açıklamasının üzerinden 12 saat geçmeden iddiası gerçek oldu. Dolar 18 lira seviyesinden 12 lira seviyesine gram altın da 1000 lira seviyesinden 707 lira seviyelerine kadar geriledi. İslam Memiş bunun üzerine "Bu fragman" deyip yarın için daha da düşebileceği mesajını verdi.

İslam Memiş kimdir: 1980 doğumlu İslam Memiş aslen Orduludur. Anadolu Ajansı’nda finans analizleri hazırlayan İslam Memiş Erzurum Üniversitesi İşletme mezunudur. Kuyumculuk sektöründe de faaliyet gösteren perakende mağazasını işleten Memiş aynı zamanda çeşitli mecralarda piyasa analizleri yapıyor.

İslam Memiş evli ve iki çocuk babasıdır.