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Dolar kuru yükselirken aranan dış güç bulundu! Ahmet Hakan isim verdi

Ahmet Hakan, doların düştüğü gece “Aman dolarlarınızı satmayın. Dolar alın. Fırsat bu fırsattır” diyen eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'a sert tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL'yi güçlendirmeyi hedefleyen ekonomi destek paketi piyasalarda olumlu karşılandı. TL değerlendi, dolar ve euro yüzde 30 civarında değer kaybetti. 

Yankı uyandıran yeni düzenlemelerin açıklandığı gecede yaşananlar konuşulmaya devam ediyor. 

"Kur korumalı TL mevduat" sisteminin açıklandığı dakikalarda doların düşüşe geçmesiyle birlikte eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın Halk TV ekranlarından “Aman dolarlarınızı satmayın. Dolar alın. Fırsat bu fırsattır” tavsiyesi çok tartışıldı. 

Spekülatör olmakla suçlanan Durmuş Yılmaz, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın da hedefindeydi.

"Durmuş Yılmaz varken herhangi bir dış güce ihtiyaç yoktur"

Yılmaz'ın bu açıklamasını "Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?" başlıklı yazısında değerlendiren yazar, Bendeki bütün kredisini tüketti Durmuş Yılmaz, hiçbir saygım kalmadı kendisine" diye yazdı. Hakan, yazısını şu sözlerle tamamladı: 

"Muhalefet etmek ile memlekete düşmanlık etmek arasında bir fark vardır. Durmuş Yılmaz, işte bu farkı yıkıp attı o gece. Bundan böyle dış güç falan aramayın sağda solda... Durmuş Yılmaz varken herhangi bir dış güce ihtiyaç yoktur."

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