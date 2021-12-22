İslam Memiş'ten bomba dolar ve altın tahmini! Dolar ne zaman tekrar 18 lira olacak? Bu fiyattan alınır mı?

"Dolar ve altın çökecek" dedikten kısa süre sonra döviz ve altın çöken İslam Memiş'ten yeni dolar ve altın tahmini.... "Gram altın 585 lira, dolarda 9.65 lirayı görmeden düşüş yaşandı" demeyeceğini belirten Memiş, "Dolar 1 ayda 9.65 lira, gram altında 600 lira seviyesi görülebilir" tahmini yaptı. İslam Memiş, doların 18 lira, gram altının 1000 lira seviyesini görebilmesi için gereken süreyi de açıkladı...

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Altın ve doların çökeceğini saatler öncesinden bilen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın ve dolarla ilgili bomba tahminler geldi. "Gram altında 585 TL, dolarda ise 9.65 lira seviyeleri test edilmeden fiyatlar düştü demeyeceğim" diyen İslam Memiş, önümüzdeki 3,4 ay içerisinde doların tekrar 18-10 lira seviyesine, gram altının da 1000 lira seviyesine çıkmasını beklemediğini ifade etti. İşte İslam Memiş'in açıklamalarından satır başları...

3 haftadır sert düşüşler için uyarılar yaptım

- Yaklaşık 3 haftadır döviz ve altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanabileceğini, mutlaka sabıra beklenmesi gerektiğini, dolarda gerçek rakamın 10 lira olduğunu, üstündeki rakamlar olduğunu söyleyip durdum.

- Dolarda 18 lira, gram altında 1000 liranın çok sert bir kırılma yaşanabileceğini söylemiş ve uyarmıştım. Dinleyenlere ne mutlu...

Gram altın 585 lira, dolarda 9.65 lirayı görmeden...

- Özellikle gram altında 585 dolarda ise 9.65 lira seviyeleri test edilmeden fiyatlar düştü demeyeceğimi ilan etmiştim. Yine aynı görüşümü tekrarlıyorum.

- Dolar TL 10 lira seviyesinin altına sarkmadan, gram altın 600 lira seviyesinin altına sarkmadan ben yine fiyatlar düştü diyemiyorum.

Dolarda düşüşün sürebilmesi için...

- Özellikle gümüş yatırımcısına 10 liradan gram gümüş almayın uyarısı yapmıştım... Gram gümüş 13 lira seviyesini gördükten sonra 8 lira seviyesine kadar geriledi.

- Dolarda 12.50 lira, önemli bir destek seviyesi. Dolarda düşüşün sürebilmesi için doların 12.50 liranın altında günlük kapanışlar yapması gerekiyor.

Dolar 1 ayda 9.65 lira, gram altında 600 lira seviyesi görülebilir

- Dolarda 12.50 liranın altında rakamların da önümüzdeki 1 aylık süreç içinde 9.65 lira seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. 1 aylık süreçte 9.65 lira seviyesi test edilirse benim için sürpriz olmayacaktır.

- Altının gram fiyatında düşüşler 620 veya 600 lira seviyesinin altına sarkarsa yine benim için sürpriz olmayacaktır.

Bu seviyelerden dolar ve altın alınır mı?

- "Bu seviyelerden altın ve dolar alalım mı?" diye soran arkadaşlara kişisel kanaatimi söyleyeyim. 12.50 lira seviyesinden kademeli alış yapılmalı. Yüzde 25'lik dilimler halinde 12.50, 11.5, 10.50 ve 10 lira şeklinde alım yapılması sağlıklı olur.

- Gram altın için de kademeli alım tavsiye ediyorum. 750, 700, 680 veya 580 lira seviyeleri gibi kademeli alım tavsiye ediyorum...

Dolar tekrar 18 lira seviyesine ne zaman çıkar?

- Dolar 18.60-20 lira lira seviyelerini tekrar görecek mi veya ne zaman görür?.. Şu anki devlet politikasını göz önünde bulundurduğumuzda 18 lira seviyesinin 3 ya da 4 ay içinde görülmesinin çok zayıf bir ihtimal... Bu önümüzdeki 3-4 ay içerisinde ben bu rakamları görmek istemiyorum.

- Gram altının de tekrar 100 lira seviyesini 3-4 ay içerisinde göreceğini zannetmiyorum.