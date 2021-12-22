Somer Sivrioğlu eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşandı! Aldattığı karısı tazminatla kapak attı

Aldatılan eşin tazminat kararı : Yaklaşık 20 dakika süren duruşmada, taraflar anlaşmalı olarak boşandı. Sosyal medyada en çok merak edilen detay ise Aslı Sivrioğlu'nun Somer şeften herhangi bir tazminat alıp almadığı oldu. Danilo Zanna'nın da geçtiğimiz günlerde çok konuşulan 'astronomik tazminatlı' boşanmasının ardından, Somer Şef'in ödeyeceği tazminat da merak edildi. Eşinin kendisini aldattığına gözleriyle tanık olan Aslı Sivrioğlu, Somer Şef'ten tazminat ve nafaka istemedi. Aslı Sivrioğlu kocasının kendisini aldattığını "Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum" diyerek doğrulamıştı.