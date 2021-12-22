Benzin, motorin ve LPG'de yarın yapılacak dev indirim iptal oldu fark ÖTV'ye gitti

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir döneme giriliyor. Bugünden itibaren ürünlerin fiyatlarında yaşanan düşüş pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak. Bugün LPG'de 1,10 TL yarın da benzin ve motorinde 2 lira indirim bekleniyordu. Böylece indirim pompaya yansımayacak.

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Akaryakıt düzenlemesi Resmi Gazete'de... Karara göre bugünden itibaren ürünlerin fiyatlarında yaşanan düşüş pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak. Söz konusu artışlar hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek.

Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı kararına, göre akaryakıt fiyatlarında kura bağlı olarak gerçekleşmesi beklenen indirim ÖTV tutarına eklenecek. Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında ÖTV matrahına ulaşana kadar indirim olmayacak.

Perşembe günü benzin ve motorinde 2 lira, bugün LPG'de 1,10 TL indirim bekleniyordu. Haliyle alınan bu ÖTV kararı sebebiyle bu indirim olmayacak. İndirim için kalan ÖTV marjı Benzinde 2,53 TL, Motorinde 2,05 TL, LPG'de 1 TL. Bu durumda sadece LPG'de 10 kuruş indirim olacak.

Benzin, motorin fiyatları böyle kalacak

Benzinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara’da 11,66 TL, İstanbul’da 11,61 TL, İzmir’de 11,68 TL. Motorinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara’da 11,50 TL, İstanbul’da 11,44 TL, İzmir’de 11,52 TL.

LPG'de 10 kuruş indirim

LPG'nin litresi Ankara'da 8,75 TL'den 8,65 TL’ye, İstanbul'da 8,70 TL'den 8.60'a ve İzmir'de 8,58 TL'den 8.48 TL’ye inmiş olacak.