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Yılmaz Vural'dan Fenerbahçeli taraftarların çağrısına yanıt: Her şeyin hayırlısı

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçeli taraftarların çağrısına yanıt: Her şeyin hayırlısı

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de taraftarlar Yılmaz Vural çağrısında bulunurken deneyimli hocadan açıklama geldi. Vural, "Her şeyin hayırlısı" yorumunda bulundu.

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Fenerbahçeli taraftarlar teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ın getirilmesi yönünde paylaşımda bulunarak deneyimli hocanın ismini trend topic listesine soktu.

İsmi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Yılmaz Vural ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yine trend topic olmuşum. Bana olan güveninize, sevginize teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Her şeyin hayırlısı." ifadelerini kullandı.

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