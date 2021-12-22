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Mehmet Muş: 462 kilo metamfetamin ele geçirildi

Mehmet Muş: 462 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak'ta 462,5 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonun detaylarını açıkladı. 

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TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 462,5 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısında 462,5 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan analizde, İran'dan gelen yabancı plakalı TIR, 'riskli' olarak değerlendirildi. X-ray tarama cihazına sevk edilen TIR'ın yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Narkotik dedektör köpeklerin de tepki verdiği yakıt deposu araçtan ayrıldı daha sonra kesilerek açıldı.

Yakıt deposu içinde gizli bölme oluşturulduğu ve bu bölmenin yakıt izlenimi verilmek istenen farklı sıvı maddeyle doldurulduğu tespit edildi. Sıvı maddeden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazıyla yapılan analizinde, metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu saptandı. Pompayla depodaki gizli bölmelerden plastik bidonlara aktarılan uyuşturucunun ağırlığının toplam 462,5 kilo olduğu belirlendi.

Öte yandan operasyonla Türkiye tarihinde bugüne kadar bulunan en yüksek miktarlı sıvı metamfetamin ele geçirilmesine imza atıldığı, sürücünün gözaltına alındığı belirtildi. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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