Meral Akşener'den yeni sisteme eleştiriler 3 ayda bir güncellensin dedi

Meral Akşener partisinin grup toplantısında yeni ekonomi modelini eleştirdi. Asgari ücret için Akşener "Biz İyi Parti olarak 3 ayda bir asgari ücrete güncelleme yapılmasını ve çalışan emeğininin enflasyona karşı korunmasını öneriyoruz." dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener'in açıklamasından satır başları şöyle

"Muhalefetin görevi millet adına iktidarı denetlemek, gerekli uyarıları yapmaktır. Kurulduğumuzdan beri birçok konuda milletin menfaatine olduğunu gördüğümüz çok öneri sunduk. Bazılarını duymazdan geldiler, bazılarını kısmen yaptılar. Son örneği asgari ücret çalışmaları... Asgari ücret konusunda da arkadaşlarımız çalıştılar, ülke şartlarını göz önüne alarak öneride bulunduk. İktidarla, milletimizle paylaştık. Asgari ücreti 4 bin lira yapın, 550 lira vergi muafiyeti sağlayın dedik. Sonuçta asgari ücret 4253 lira oldu, 450 liralık vergiyi de devlet üstlendi. İyi Parti'nin makul siyaset anlayışı sayesinde kazanan milletimiz oldu. Demek ki muhalefete kulak verildiğine kıyamet kopmuyormuş, iyi şeyler oluyormuş.

Kendi elleriyle yol açtıkları yüksek enflasyon yüzünden açıklanan asgari ücret artışı 4 ayda eriyecek. Biz İyi Parti olarak 3 ayda bir asgari ücrete güncelleme yapılmasını ve çalışan emeğininin enflasyona karşı korunmasını öneriyoruz.

Verimliliği artırmadan yapılan enflasyon sarmalı neticesinde gelen ücret artışları refahı artırmaz. Hane halkı, özel sektör ve kamunun mali dengelerinde bozulmalar olur. İktidarın izlediği yol kısa sürede enflasyonu artırarak asgari ücret zammını eritir. Gerçekten refah artışı sağlamak istiyorsanız, işe hayat pahalılığını azaltmakla, enflasyonu düşürmekle başlayın. Siftah yapmadım diyen esnaf sayısını dikkate alarak başlayın. Milletimizin sesini duyarak başlayın.

2 gün önce bir açıklama yaptı. 'Başbakanlığım döneminde döviz rezervini 135 milyar dolara çıkardık, sonra bir düşüş yaşandı, ben o sırada yoktum, cumhurbaşkanıydım.' Aynen böyle dedi, inanamıyorum. Sevimli hayalet Casper gibi arkadaş o sırada orada değilmiş! Sayın Erdoğan, sen belli ki şimdi de burada değilsin. Türkiye derin bir kur krizi yaşıyor. Bu kur krizinin devamı üretim ve bankacılık sektöründe bir krizdir.

Yeni kur modeli eleştirisi

Ülkemiz ekonomi cahili bir adamın saçma sapan deneyleri ile sınanıyor. Her yeni gün bir öncekinden daha kötüye gidiyor. Her seferinde kendisine bu deneyin başarısız olduğunu söylüyoruz ama anlamıyor. İşler o kadar çığrından çıktı ki ne yalan söyleyeceklerini şaşırdılar.

Hedef 1973

Dolara Çevrilebilir Mevduat kavramını, 50 yıl sonra tekrar hayatımıza soktu. Büyük Türkiye Büyük Güç hedef 1973. Milletimize hayırlı olsun. Kur farkını devlet olarak ödeyeceklerini açıkladı. Benim itibarım yok Amerika'yı kendime hedef tutuyorum dedi.

Maalesef ülkemiz ekonomi cahili bir adamın saçma sapan deneyleriyle sınanıyor. Biz her seferinde kendisine bu deneyin başarısız olduğunu söylüyoruz.

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarını düşürün

Madem artık kur düştü uçuyoruz, elektrik ve doğal gaz fiyatlarını düşürün hodri meydan.